Fumaça da Amazônia chega ao Sul do país   

A fumaça de incêndios na Amazônia já chega à região Sul do Brasil, apontam especialistas. Diversos municípios catarinenses apresentaram céu cinza e encoberto por uma névoa, devido ao vento direcionado para o sul do país que transporta partículas. De acordo com meteorologistas, foi possível visualizar a fumaça em imagens de satélite tanto na terça (10) quanto na quarta-feira (11).

No Rio Grande do Sul, moradores de Encruzilhada do Sul e Camaquã relataram que a água da chuva, coletada em baldes e outros utensílios, estava com tom turvo. Imagens de satélite desta quinta-feira (12) mostram um denso corredor de fumaça da região amazônica até o Sul do país pelo terceiro dia seguido. A fumaça pode ser vista de Santa Catarina e do Paraná. No Rio Grande do Sul a neblina não está visível pois a frente fria que provocou chuvas já está deixando o território, e o Estado passou a receber a influência dos ventos vindos do Sul, desconfigurando o transporte de partículas do Norte.

