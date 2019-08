A fumaça dos incêndios florestais que afetam a Amazônia no Brasil e na Bolívia há mais de duas semanas chegou a algumas províncias do Peru, segundo o Centro de Operações de Emergência Regional do departamento de Madre de Dios. As autoridades peruanas informaram na quarta-feira (21) que uma cortina fina de fumaça é percebida pela população através de um cheiro não muito forte.

Deixe seu comentário: