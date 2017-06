Fumar Ã© a causa de 95% dos casos de cÃ¢ncer bucal

O câncer de boca é o nome dado aos tumores malignos que atingem o órgão e parte da garganta. A língua é região mais frequentemente afetada. Apesar de atacar diretamente o pulmão, o ato de fumar é o principal responsável por causar a doença. De acordo com dados do Departamento de Estomatologia do Hospital do Câncer, 95% dos casos de câncer bucal são causados pelo tabaco.

Isso porque o cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas e muitas delas estão diretamente relacionadas ao surgimento de tumores.

A principal forma de prevenção ao câncer bucal é não fumar. Outras medidas preventivas são: evitar a ingestão de bebidas alcoólicas e manter uma alimentação saudável. É importante consultar-se regularmente com um dentista a fim de identificar o problema precocemente, aumentando as chances de cura.

O autoexame também é muito importante. Ao observar anormalidades nas partes internas e externas, é bom procurar um especialista. Outros sintomas que indicam problemas são o surgimento de caroços e feridas, o endurecimento de algumas áreas e inchaços.

Além dos pulmões, os dentes e as gengivas também são extremamente prejudicados pela nicotina. Fumar afeta a parte óssea da boca, comprometendo a sustentação da gengiva e causando espaços escuros entre os dentes. O esmalte dentário também é atingido pelo hábito. Os dentes dos fumantes costumam ser mais amarelados e sensíveis. Por isso, não é indicado aumentar a frequência na escovação, porque isso pode agravar o estrago causado pela nicotina, além de aumentar ainda mais a sensibilidade e favorecer o desgaste dentário.

