O fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal, a Funcef, planeja zerar seu déficit no final de 2018, refletindo um misto de aumento da rentabilidade dos investimentos em ações, recuperação de perdas e ajustes técnicos, disse o presidente da entidade, Carlos Vieira. É o terceiro maior fundo de pensão do país com 61,75 bilhões de reais em ativos.

Deixe seu comentário: