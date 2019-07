Uma joalheria foi roubada na manhã desta segunda-feira (29), em Ametista do Sul. Um homem armado e usando capacete abordou a funcionária enquanto ela abria a loja. Ele a obrigou a entregar jóias, relógios e o dinheiro do caixa.

O criminoso conseguiu fugir do local com ajuda de um outro homem, que ficou de vigia no lado de fora da loja, para que ninguém entrasse durante o crime. O local está isolado para a realização da perícia. Segundo o dono, as jóias e relógios roubados possuem identificação.

