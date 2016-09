Funcionária encontra mulher morta dentro do quarto de um hotel

A polícia de Jundiaí, em São Paulo, está investigando a morte de uma mulher dentro de um hotel no centro da cidade. O corpo da vítima, que não tinha documentos e ainda não foi identificada, foi levado para o Instituto Médico Legal do município para perícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma funcionária do hotel encontrou o corpo da mulher quando foi fazer a limpeza de um dos quartos. Ela tinha sinais de golpes na cabeça. Segundo as investigações da Delegacia de Investigações Gerais, a vítima e um homem deram entrada no hotel apresentando documentos falsificados. Uma câmera de segurança registrou a mulher na recepção, logo que chegou ao hotel, acompanhada do homem. A polícia pediu exames para tentar identificar a causa da morte. O homem que estava com a vítima no hotel é procurado. Ninguém foi preso até o momento. (AG)

Comentários