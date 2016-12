Funcionária que apontou problema no voo da Chapecoense diz que sofreu pressão para mudar relatório

O jornal boliviano “El Deber” publicou uma carta de Celia Castedo Monaterio, funcionária do aeroporto de Santa Cruz de la Sierra que alertou que o avião da Chapecoense tinha menos combustível do que corresponderia ao exigido para fazer o voo até Medellín, em que afirma que na manhã após o desastre foi pressionada por seus superiores a alterar o informe em que registrava isso.

“Na manhã do dia 29 é quando começa tudo, ordenando-me a modificar o conteúdo do relatório que horas antes tinha apresentado internamente, em que se detalhava as 5 observações que fiz com o plano de voo da linha LaMia”, escreve Celia.