Funcionário de padaria é morto após repreender cliente que entrou sem camisa

Um funcionário de uma padaria em Belo Horizonte (MG) foi morto a tiros após repreender um cliente que estava sem camisa, segundo a Polícia Militar. Ainda de acordo com a corporação, o trabalhador pediu para o rapaz colocar a camisa, devido à regra da padaria. O cliente não gostou e foi embora.

Horas depois o suspeito voltou armado e com camisa. Ele atirou na cabeça e no pescoço da vítima, alegando que havia sido ofendido. Depois do crime, fugiu. (AG)

