Funcionário furtou barras de ouro da Casa da Moeda no Canadá e as escondeu em seu órgão íntimo

Um funcionário da Casa da Moeda do Canadá desviou 180 mil dólares canadenses (437 mil reais) em ouro aparentemente escondendo o metal precioso no ânus. Segundo a investigação, o homem de 35 anos conseguiu enganar os controles de segurança durante um longo tempo. Ele levava pequenos pedaços circulares de ouro escondidos na parte íntima.

O funcionário vendia o ouro contrabandeado da Casa da Moeda em um centro comercial de Ottawa. O caso só foi descoberto graças a um caixa de banco. Normalmente, o ouro roubado pesava cerca de 210 gramas, que era vendido por cerca de 6.800 dólares canadenses, dependendo da flutuação dos preços do ouro.

Em seguida, ele depositava o cheque da venda em um banco no mesmo local onde vendia as pedras. Um caixa, no entanto, desconfiou do grande número de depósitos feitos. Ao descobrir que ele trabalhava na Casa da Moeda, o denunciou para as autoridades.

