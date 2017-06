Alguns preferem gatos, outros cachorros, mas o fato é que muita gente fica mais feliz quando está perto de animais de estimação. Se eles fazem bem aos donos em casa, no trabalho isso não muda, ao menos é o que indica uma pesquisa do Hospital Veterinário de Banfield, nos EUA. Sete em cada dez entrevistados acham que os pets no trabalho geram uma mudança positiva.

