Funcionários da Benoit doam casinha para cachorro abandonado morar em frente à loja

A atitude solidária dos funcionários da Loja Benoit de Rosário do Sul repercutiu entre a comunidade local e nas redes sociais. A equipe da Loja, preocupada com os dias de frio assolador que fez no mês de Junho, decidiu reformar uma casinha para o “D’Rua” – nome carinhoso dado a um cachorro abandonado nas ruas – morar.

A simples casa de madeira era o lar seguro para o cão se proteger do sol, da chuva e para ter uma noite tranquila de sono. Infelizmente, com o passar do tempo e à luz do dia, sua casinha foi furtada e, novamente, o D’Rua passou a perambular pelas ruas de Rosário. Mas a equipe da Loja não desistiu. Recebeu de uma cliente a doação de uma casinha, reformou, e novamente doou ao cachorro.

Conforme o gerente da Loja Benoit de Rosário do Sul, Darci Santana, o novo lar do D’Rua recebeu telhado e pintura nova. “Prendemos fortemente a casinha no chão e colocamos plaquinhas de identificação. O D’Rua é um cachorro comunitário. As pessoas do comércio local dão comida e água, e à noite ele tem um lar seguro e confortável pra dormir”, destaca o gerente.

A casinha do D’Rua está alocada no canteiro em frente à loja. “Se cada um fizer a sua parte, vamos melhorar o mundo”, encerra o gerente.

