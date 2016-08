Funcionários da Record reclamam de Anitta nos bastidores de programas

A cantora Anitta está se tornando “persona non grata” nos bastidores da Record, por conta da forma como trata os apresentadores da emissora.

Segundo o jornal “O Estado de S.Paulo”, o comportamento da cantora tem desagradado funcionários do canal de Edir Macedo. Isso ocorre porque, diferente de sua postura nas emissoras concorrentes, a funkeira não entra no clima nos programas da Record.

Na sexta-feira (26), Anitta gravou para o “Legendários”, de Marcos Mion, e protagonizou um momento constrangedor, quando reagiu mal ao ser chamada de “assanhada” pelo humorista Victor Sarro. Ainda de acordo com a publicação, o momento deve até ser cortado na edição.

Também na Record, a cantora participou do “Hora do Faro”, e não foi “legal” com Rodrigo Faro ao ser questionada sobre um affair com o astro internacional Zac Efron. Há alguns meses, Anitta foi seca com Xuxa Meneghel, recusando-se a falar de assuntos picantes, mesmo tendo iniciado a carreira apostando na sensualidade.

