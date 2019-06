Funcionários da Trensurb são presos após incendiarem trilhos

De acordo com informações da Brigada Militar, ao menos seis manifestantes teriam sido presos na manhã desta sexta-feira (14). Segundo informações os manifestantes teriam colocado fogo nos trilhos do trem, entre as estações Luiz Pasteur e Sapucaia, em Sapucaia do Sul. Os apreendidos são funcionários da Trensurb e serão conduzidos a uma Delegacia de Polícia, em Canoas, para registrar a ocorrência.

Por volta das 5h30, da manhã desta sexta-feira, a empresa informou que paralisaria os trens em funcionamento por questões de segurança. Próximo às 7h45 as estações foram reabertas e voltaram a operar com frota reduzida, intervalos de 15 minutos e passe livre.

#TrensurbInforma Trens circulam com intervalos de 15 minutos a partir desse momento. — Trensurb S.A. (@Trensurb) June 14, 2019

