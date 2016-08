Funcionários de empresa aérea são demitidos após aplicarem um trote em novo colega de trabalho

Funcionários da empresa aérea Latam foram demitidos após aparecerem em um vídeo aplicando trote em um colega de trabalho.

No vídeo, seis funcionários da companhia amarram com fita adesiva e envolvem um colega de trabalho em um saco plástico e o forçam a pular dentro de uma sala do aeroporto. Eles também passam batom na boca do homem. Segundo um funcionário da Latam, que não quis se identificar, o trote e o vídeo foram feitos durante o horário de trabalho.

O empregado da companhia aérea também afirmou que esse tipo de brincadeira é recorrente entre eles. O trote teria como motivação a recente contratação do funcionário. No vídeo, a vítima da brincadeira oferece resistência, apesar de rir com os outros colegas. O trote aconteceu no Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto (SP).

