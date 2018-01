Quatro funcionários do Hospital Santa Izabel, da Santa Casa de Salvador (BA), foram demitidos após gravarem um vídeo dançando a música “Que Tiro Foi Esse”, de Jojo Toddynho. O vídeo foi publicado no YouTube. Segundo o hospital, o vídeo foi feito durante o horário de trabalho, sem autorização dos superiores, com funcionários fardados que deixaram pacientes esperando pelos seus serviços.

