Funcionários do Judiciário seguem em greve no Estado

Servidores da Justiça gaúcha permanecem em greve. Na assembleia geral realizada nesta sexta-feira (1º) com a participação de mais de 700 pessoas, a categoria votou pela continuidade do movimento. Na assembleia desta sexta, foi comemorada a derrubada do PL (Projeto de Lei) 93/2017 na Assembleia Legislativa. A proposta tratava dos cargos de oficiais escreventes e técnicos judiciários.

Os diretores do Sindjus (Sindicato dos Servidores da Justiça do RS), Valdir Bueira e Marco Velleda, fizeram um panorama dos acontecimentos e encaminhamentos do movimento, desde o início das tentativas de negociação por parte do sindicato, que considera intransigente a posição do presidente do TJRS. Segundo os sindicalistas, há dificuldade de abertura de diálogo.

Na votação, a continuidade da greve foi decidida pela maioria dos participantes. A ideia, segundo o é manter o movimento a fim de pressionar a presidência do TJRS para que avance na negociação sobre a pauta de reivindicações. Nova assembleia está definida para o dia 14 de novembro, data em que os servidores do Judiciário também devem participar das atividades convocadas por diversas categorias do funcionalismo público estadual contra as medidas do governo Leite.

“Essa assembleia foi mais um momento emblemático de nossa greve e uma importante demonstração da força dos servidores da Justiça, que em meio a um cenário desfavorável, construíram um movimento já vitorioso e que reforça a unidade e a evolução da consciência democrática que fortalece nossa categoria”, destacou o diretor de política e formação sindical, Marco Velleda.