Fundação CEEE adota novo nome: Fundação Família Previdência

A reforma da previdência com o consequente aumento da valorização da aposentadoria complementar está permeando a estratégia de posicionamento da Fundação CEEE, prestes a completar 40 anos de mercado no final de 2019.

Visando a expansão, a entidade diversificou seus produtos previdenciários, conquistando novas empresas e associações ao longo dos últimos 20 anos. Além da CEEE, outras empresas do segmento energético também são clientes da Fundação, assim como categorias de profissionais nas áreas de engenharia, ensino e tecnologia da informação.

A evolução de todo o processo resultou na renovação do seu nome para Fundação Família Previdência. Rodrigo Sisnandes Pereira, na abertura do Seminário Caminhos para o Futuro, ocorrido em 27/8 no BarraShoppingSul.

É a mesma nomenclatura do plano de previdência oferecido a todos os atuais participantes e seus familiares, que já soma 2.470 pessoas e patrimônio superior a R$ 17 milhões em um modelo flexível, que permite contribuições mensais a partir de R$ 50,00. Os inscritos podem receber benefícios mensais a partir dos 50 anos de idade e cinco anos de vínculo ao plano.

A Fundação também desenvolveu um plano para adesão de empresas de todos os segmentos de mercado. Com contribuições flexíveis de 2% a 12% do salário e contrapartida do empregador, o plano Família Previdência Corporativo é uma opção para as organizações que queiram ampliar seu pacote de benefícios sociais. O participante pode receber o benefício de aposentadoria a partir dos 60 anos de idade e 10 anos de vínculo ao plano.

“Essa mudança é uma exigência do mercado. Nascemos para fazer a gestão de um único plano, o da CEEE, e hoje já administramos os planos de previdência de mais de 17 mil pessoas, para 17 empresas e entidades associativas”, afirma o diretor-presidente, Rodrigo Sisnandes Pereira.

Atualmente, a empresa possui R$ 7,1 bilhões de patrimônio, recursos que são utilizados para o pagamento de benefícios de aposentadorias e pensões. Hoje, a sua folha mensal é de R$ 50 milhões por mês, ou seja, R$ 650 milhões/ano, considerando 13 pagamentos anuais para cada um dos 9.200 assistidos. Em 2018, passou a gerir planos para 1.200 novos participantes. Em 2019, a meta é conquistar mais 2.000 participantes. Até a metade deste ano, 50% da meta já estava atingida.

“Temos um público enorme para trabalhar somente aqui no estado que pode chegar a 30 mil pessoas, considerando apenas os dependentes dos atuais participantes. Por ser especializada em previdência, sem fins lucrativos, conseguimos entregar mais resultados para os participantes do que os planos administrados por bancos e seguradoras”, observa o dirigente.

Outra vantagem da Fundação Família Previdência, maior fundo de pensão do Rio Grande do Sul, é a sua maior proximidade com os clientes comparada a de grandes instituições. “Nossa equipe está sempre próxima, visitando as empresas patrocinadoras e promovendo encontros com os participantes em Porto Alegre e no interior. Nosso canal é mais próximo e acessível”, afirma.

A estratégia de expansão em nada interfere o trabalho em curso com as empresas patrocinadoras, participantes em atividade, aposentados e pensionistas. “Nosso movimento também é no sentido de melhorar as possibilidades para os nossos atuais clientes, que terão acesso a mais oportunidades de planos de previdência”, observa Sisnandes.

Além do Grupo CEEE, a Fundação Família Previdência faz a gestão de planos para a Cia. de Geração Térmica de Energia Elétrica (Eletrobrás CGTEE), Rio Grande Energia S/A (RGE), Cia. Riograndense de Mineração (CRM), Inpel Transmissões Mecânicas, Companhia Energética Rio das Antas (CERAN) e a Foz do Chapecó. Também oferece planos para associados de entidades como Sindicato dos Engenheiros do RS (SENGE-RS), Sindicato dos Professores do RS (SINPRO-RS) e Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio Grande do Sul (SEPRORGS).

RESUMO ECONÔMICO E FINANCEIRO

Patrimônio: R$ 7,1 bilhões

Rentabilidade: 12,17% (janeiro a junho 2019)

Rentabilidade acumulada nos últimos 15 anos: 536%

Período Janeiro 2004 a Dezembro 2018.

• Alocação de Investimentos

Renda Fixa: 77%

Renda Variável: 17%

Operações Participantes: 2,90%

Imóveis: 2,50%

Estruturados: 0,60%

• Participantes

Ativos: 7.721

Aposentados: 6.230

Pensionistas: 3.010

TOTAL: 16.961

Dependentes: 15.230