Fundação de Atendimento Sócio-Educativo divulga nota sobre declaração de promotor contra vítima de abuso sexual

A Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase) divulgou nota em que repudia a declaração do promotor de Justiça Theodoro Alexandre da Silva Silveira, captada durante audiência judicial e divulgada nesta quinta-feira (8), sugerindo que uma adolescente vítima de abuso sexual, à época com menos de 14 anos, deveria ir para a Fase para ser “estuprada e fazer tudo o que fazem com um menor de idade lá”. A nota, assinada pelo presidente da Fase, Robson Luís Zinn, diz que a instituição tem como preceito garantir a integridade física dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa.

Leia a nota na íntegra:

Nota da Fase sobre declaração de promotor contra vítima de abuso sexual

Em nome da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase) repudio, com veemência, a declaração do promotor de Justiça, Theodoro Alexandre da Silva Silveira, captada durante audiência judicial e publicada na imprensa nesta quinta-feira (8), sugerindo que uma adolescente vítima de abuso sexual, à época com menos de 14 anos, deveria ir para a Fase para ser “estuprada e fazer tudo o que fazem com um menor de idade lá”.

Destaco que, diariamente, buscamos fazer o melhor nesta fundação no sentido de proporcionar a ressocialização dos jovens que aqui se encontram a fim de devolvê-los à sociedade com a ampliação de seus níveis de escolaridade. Aqui todos são obrigados a estudar, e preferencialmente, realizar algum tipo de curso profissionalizante para que tenham melhores oportunidades no mercado de trabalho.

Além disso, temos como preceito fundamental a garantia da integridade física de todos os adolescentes que cumprem medida socioeducativa nesta fundação. Ressalto que a Fase pauta sua conduta por práticas transparentes, sendo frequentemente fiscalizada por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Robson Luis Zinn

Presidente da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase)

