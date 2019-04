Fundação Iberê Camargo abre inscrições para observação artística de Xadalu

Estão abertas as inscrições para observação em tempo real da produção do artista visual Xadalu. A atividade abordará a cultura indígena e ocorrerá no sábado (13), das 14h às 17h, no Ateliê de Gravura, na Fundação Iberê Camargo. A entrada é gratuita e as inscrições devem ser feitas aqui https://forms.gle/cp6ZeBAWLjnL1FRRA.

O Evento

De 8 a 15 de abril, a Fundação Iberê Camargo recebe o artista visual Xadalu para uma Residência Artística no Ateliê de Gravura. Neste período, ele experimentará a técnica da gravura em metal, tendo como tema a mitologia Guarani Mbya. Xadalu tem uma profunda relação com a arte e a cultura indígenas no Rio Grande do Sul, e seu envolvimento com a causa Mbya-guarani traz luz para a questão do resgate e continuidade da cultura indígena no Estado.

