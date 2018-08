Fundação Iberê Camargo e Corsan apresentam projeto cultural e educativo itinerante

A Fundação Iberê Camargo – instituição cultural com sede em Porto Alegre/RS e a CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento lançam o projeto Iberê nas Praças, que vai levar uma série de atividades artísticas e socioambientais a municípios atendidos pela Companhia. Prefeitos, secretários de educação e cultura e chefes de gabinete dos municípios da Região Metropolitana – a primeira ser atendida pelo projeto financiado via Lei Rouanet – devem participar do evento de apresentação, que será realizado na sexta-feira, dia 24 de agosto, às 10h30, na sede da Fundação.

Com os objetivos de despertar na população o interesse pelas artes, estimular a preservação e valorização da cultura, ampliar o conhecimento sobre a obra do artista Iberê Camargo e oferecer opções culturais ao público de outras cidades do Rio Grande do Sul, o projeto prevê a realização de oficinas artísticas com técnicas e linguagens diversas, ministradas pela equipe do projeto educativo da Fundação. Oficinas de gravura, contação de histórias e atividades com imagens e materiais táteis, estão entre as ações realizadas em praças ao ar livre, que devem abranger um público de cerca de cem pessoas por dia. Com o intuito de contribuir para o desenvolvimento das comunidades em que o projeto está inserido, as oficinas de gravura também serão ações de conscientização socioambiental, com a utilização de materiais recicláveis, como caixas com revestimento Tetrapak (para a produção das matrizes) e papel reciclado (para a produção das impressões).

A primeira etapa acontecerá no mês de novembro, em seis cidades que compõem a Região Metropolitana: Alvorada, Cachoeirinha, Guaíba, Eldorado do Sul, Gravataí e Viamão. As atividades vão acontecer nos finais de semana (confira as datas no serviço abaixo).

O projeto Iberê nas Praças tem financiamento do Ministério da Cultura / Governo Federal, através da Lei Rouanet. A Fundação Iberê Camargo tem o patrocínio de Itaú, Grupo GPS, IBM, Oleoplan, Agibank, BTG Pactual, Banrisul e apoio SLC Agrícola, Sulgás e DLL Group, com realização e financiamento do Ministério da Cultura / Governo Federal. Hotel oficial: Ibis Styles Porto Alegre. Serviços de tradução: Traduzca.

Serviço

Projeto Iberê nas Praças /Lançamento: 24 de agosto, 10h30min/ Auditório da Fundação Iberê Camargo (Avenida Padre Cacique, 2000 – Cristal – Porto Alegre/RS)

Cidades contempladas no projeto – etapa 1:

Alvorada – 10 de novembro

Cachoeirinha – 11 de novembro

Guaíba – 17 de novembro

Eldorado do Sul – 18 de novembro

Gravataí – 24 de novembro

Viamão – 25 de novembro

