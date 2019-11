Fundação propõe instalação de estátua de João Goulart na Capital

Representantes da Fundação Caminho da Soberania participaram de reunião na prefeitura de de Porto Alegre, nesta quinta-feira (7), onde foi feita a apresentação da Rótula João Goulart, localizada no acesso da avenida Loureiro da Silva à Orla do Guaíba, como alternativa para instalação de uma estátua do ex-presidente João Goulart.

Entre os presentes, além do prefeito Nelson Marchezan Júnior, estavam o ex-deputado Vieira da Cunha e o neto do ex-presidente; Christopher Goulart. A sugestão segue para análise da Comarp (Comissão Técnica Permanente de Avaliação de Projetos de Obras de Arte, Monumentos e Marcos Comemorativos), da SMC (Secretaria Municipal da Cultura).

Estátua

A obra confeccionada em bronze mede dois metros de altura e foi esculpida por Otto Dumovich. João Goulart teria completado 100 anos no dia 1º de março e presidiu o Brasil entre 1961 e 1964.

Também participaram da reunião a presidente da Fundação Caminho da Soberania, Lya Thais Ribeiro; o presidente do conselho deliberativo, Perciano Castilhos Bertolucci, o arquiteto Hermes Teixeira da Rosa; e os secretários de Relações Institucionais, Christian Lemos; da Cultura, Luciano Alabarse; e de Comunicação, Orestes de Andrade Jr.