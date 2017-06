Fundacred comemora 45 anos de compromisso com a Educação

No mês de junho, a Fundacred, fundação sem fins lucrativos, pioneira na gestão de crédito educacional no Brasil, completa 45 anos, apostando na educação como ferramenta de transformação e de responsabilidade social. Desde que iniciou suas atividades, em 1972, a Fundacred já beneficiou 75 mil estudantes em mais de 100 instituições de ensino conveniadas em todo o País.

A Fundacred oferece quatro linhas de créditos educacionais: o CredIES, o CredCORP, o CredNEX e o CredTEC, voltados para o ensino superior, para empresas que buscam qualificar seus funcionários, para cursos livres e para cursos técnicos, respectivamente. Com todos eles, é possível dividir o valor do curso em duas partes, a primeira paga durante os estudos e, a outra, paga pelo estudante na conclusão do curso, de forma mensal e sucessiva, pelo mesmo prazo de utilização do crédito.

A oferta desses créditos também permite que as Instituições de Ensino conveniadas com a Fundacred reduzam seus índices de inadimplência, além de ajudar na retenção do aluno ou profissional contratado.

Com a redução da oferta de crédito educacional em todo país, o número de estudantes beneficiados por outros financiamentos estudantis tornou-se um risco ao fluxo de caixa das instituições de ensino. Foi nesse período que as Instituições de Ensino Superior começaram a procurar novas opções de financiamento estudantil. A Fundacred, com forte campanha dos setores Comercial e Marketing, iniciou, então, seu maior momento de ascensão desde 2007.

Em 2016, o grau de efetivação de contratos foi 140% superior em relação a 2015, com cerca de 4 mil novas concessões. Somente no primeiro semestre de 2017, a fundação registrou um aumento de 45% na quantidade de contratos assinados em relação ao mesmo período do ano passado. Até , a Fundacred já administrou valores que ultrapassam os R$ 2 bilhões por meio do CredIES, atingindo a marca de 350 mil contratos já celebrados. Até o final do ano, a meta é obter 8 mil novas concessões.

Olho no futuro

Em 2015, a fundação ganhou uma nova identidade, mais visual e dinâmica, em um movimento de renovação que passou a ser a marca de uma nova fase na história da instituição. Junto com essa mudança, surgiu uma plataforma de serviços mais ágil e alinhada com as expectativas das Instituições de Ensino Superior conveniadas. É um novo momento, de grandes investimentos, que iniciará um ciclo de crescimento a partir da ampliação das IES conveniadas e da base de alunos beneficiados.

No início desse ano, a Fundacred lançou um novo site, para atender alunos e instituições. Com isso, a fundação reforçou o serviço oferecido, incluindo simulações de crédito, atendimento personalizado e entrega de todas as informações necessárias para a concessão dos créditos, de modo ainda mais ágil e eficaz. Toda essa operação está estruturada sobre um modelo colaborativo, em que Instituições de Ensino, empresas e estudantes participam.

O crédito é customizável e orientado às reais necessidades do beneficiário e das IES, cuidadosamente desenhado para não comprometer as instituições e empresas parceiras. A expertise da Fundacred em gestão de crédito educacional garante o custeio colaborativo do acesso à capacitação junto aos prestadores de ensino e taxas menores para todos os estudantes.

Os investimentos no Departamento Jurídico e na área de TI, com seleção de parceiros e treinamentos rigorosos, têm ajudado a impulsionar esse crescimento da fundação e colocá-la como uma das mais importantes e participativas do setor, coincidindo com esse momento histórico.

A expectativa para o ano em que a Fundação completa seus 45 anos é oportunizar ainda mais o acesso à educação para os estudantes brasileiros. O objetivo da Fundação é atingir a marca de 150 IES conveniadas e ampliar cada vez mais o atendimento, feito em 98% dos estados brasileiros.

