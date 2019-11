O fundador do Cirque du Soleil, o canadense Guy Laliberté, foi detido, acusado de cultivar maconha em seu atol particular na Polinésia Francesa. Laliberté, que investiu na maconha medicinal no Canadá, compareceu de maneira voluntária a uma delegacia depois de um pedido das autoridades. A Justiça procura determinar se a droga está destinada ou não ao tráfico.