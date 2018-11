Fundador do Facebook é pressionado a depor

O norte-americano Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, está sendo pressionado a comparecer a uma espécie de comitê parlamentar internacional, com integrantes do Reino Unido, Canadá, Irlanda, Austrália e Argentina. De acordo com o grupo, o objetivo é ouvi-lo sobre as “fake news” na rede social. Com ou sem a presença do executivo, a audiência será realizada em Londres no dia 27.

