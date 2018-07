Fundadora do grupo Femen se suicida

Aos 31 anos, Oksana Chatchko, cofundadora e ex-membro do grupo feminista Femen, suicidou-se em seu apartamento em Paris, confirmou, nesta terça (24), a líder da organização, Inna Chevtchenko. “Oksana foi encontrada, em Paris, em seu apartamento. Ela se suicidou”, afirmou Inna. Pela manhã, Anna Goutsol, outra cofundadora do movimento, confirmou o óbito em sua página no Facebook.