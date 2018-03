Fundatec abre inscrições para curso de Excel Intermediário e Avançado

A Escola Profissional Fundatec (EPF) está com inscrições abertas para o curso de aperfeiçoamento de Excel Intermediário e Avançado. As aulas serão ministradas pela analista de sistemas e consultora Ana Claudia Tidra e têm como objetivo oportunizar o conhecimento de recursos avançados da ferramenta Excel, aprimorando planilhas eletrônicas. Entre os tópicos abordados, estão fórmulas, planilhas e funções do programa.

As atividades ocorrem na sede da Fundatec (Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012), em Porto Alegre, nos dias 27 de março, 3 e 10 de abril, das 8h30 às 17h30. O curso tem cargo horária de 24 horas. Mais informações e inscrições pelo site fundatec.org.br ou pelo telefone (51) 3320-1059.

