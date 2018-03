Fundatec abre inscrições para curso de formação de auditores da ISO 9001:2015

Estão abertas as inscrições para o curso de aperfeiçoamento “Interpretação, Implementação e Formação de Auditores da ISO 9001:2015”. Promovida pela Escola Profissional Fundatec (EPF), a atividade será ministrada pelo consultor Anderson Daniel Pellenz Farias com o objetivo de capacitar os participantes a interpretar os requisitos da nova versão da ferramenta, que já está em vigor e todas as empresas têm até esse ano para fazer a migração dos seus Sistemas de Gestão da Qualidade – SGQ.

O curso tem como público alvo os profissionais que atuam ou queiram atuar em SGQ, que necessitam formação para realização de auditorias internas e atualização da versão da Norma para a 2015. As atividades ocorrem na sede da Fundatec (Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012), nos dias 29 março, 5 e 12 de abril, das 8h30 às 17h30, com carga horária de 24 horas. Mais informações e inscrições pelo site fundatec.org.br ou pelo telefone (51) 3320-1059.

Deixe seu comentário: