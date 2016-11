Fundatec celebra 43 anos com foco na expansão

No dia 22 de novembro, a Fundatec – Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências completa seus 43 anos com foco em cinco áreas: Concursos, Consultoria e capacitação in company, Pesquisa e Projetos, Escola Profissional e Estágios. Inicialmente ligada à UFRGS, a Fundatec surgiu para fazer a interface universidade/empresas e com o tempo foi entrando em outras áreas. Para o futuro, o presidente da fundação, Carlos Henrique Castro, prevê que os melhores resultados virão da expansão nacional e da maior atuação da área de concursos, além de planejar novos serviços voltados à gestão pública.

Um dos primeiros produtos da Fundatec foi um programa de qualidade total no final dos anos 80 e início dos 90, aplicado em grandes empresas e junto a importantes executivos gaúchos. Quando ainda não havia obrigatoriedade da contratação por concursos, a Fundação intermediava a mão-de-obra para o serviço público e para projetos. Entrou nesta área em 1999 e já realizou os maiores concursos do estado, dos órgãos mais disputados, e também processos seletivos em outros países. Na área de educação profissional, tem no curso Técnico de Enfermagem em parceria com o Hospital Mãe de Deus a maior procura. Mais informações podem ser obtidas no site www.fundatec.org.br.

Comentários