Fundatec oferece curso de Aperfeiçoamento na Qualidade neste mês de setembro

A Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec realizará curso de Aperfeiçoamento de Interpretação de Requisitos e Formação de Auditores Internos ISO 9001:2015. As aulas acontecem dias 15, 22 e 29 de setembro, das 8h30 às 17h30, na sede da Fundatec (Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012), em Porto Alegre.

O objetivo do curso é capacitar os participantes a interpretar os requisitos da nova versão da ISO 9001:2015, programar, gerenciar, planejar e realizar auditorias internas da qualidade de um SGQ, de acordo com as diretrizes da ISO 19011. As práticas serão instruídas pelo Pós-graduado em Gestão de Pessoas e Tecnólogo em Polímeros com Ênfase em Gestão da Qualidade, consultor e professor da Escola Profissional Fundatec, Anderson Farias. Inscrições e informações podem ser obtidas pelo e-mail epf.fundatec.org.br ou pelo telefone (51) 3320-1029.

