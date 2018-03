Fundatec seleciona estudantes para 40 novas vagas de estágio em diferentes áreas

A Fundatec Estágios está com 40 novas vagas de estágio para estudantes de nível médio e superior em órgãos públicos e empresas privadas. Entre os destaques, estão oportunidades para alunos dos cursos de Direito, Informática, Ciências Contábeis, Engenharia Elétrica e Pedagogia, com bolsas-auxílio que variam entre R$ 600,00 e R$ 1300,00, com carga horária de 4 ou 6 horas.

Na área do Direito, em especial, a Fundatec busca acadêmicos do 7º ou 8º semestres para vaga de 6h, no bairro Navegantes, em Porto Alegre, para auxílio na pesquisa de legislação, doutrina e de jurisprudência; na elaboração de minutas, pareceres e de peças processuais; na recepção/atendimento de clientes e no acompanhamento de expedientes processuais.

Para participar das seleções, é necessário que o candidato tenha idade a partir de 16 anos e esteja estudando. Interessados devem efetuar o cadastro pelo link estagios.fundatec.org.br. Detalhes e vagas para outros cursos podem ser obtidos no site ou pelo telefone (51) 3320.1036.

