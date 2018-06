Fundo em risco

A despeito da divulgação pelo Tribunal Superior Eleitoral do valor de R$ 1,71 bilhão a serem distribuídos para 35 partidos financiarem campanhas este ano, as legendas encontram duas dificuldades para receber o dinheiro. Nenhuma Executiva decidiu ainda os critérios de financiamento dos candidatos, como determina a regra condicional do TSE para depósito do dinheiro. Outro problema é que a maioria das legendas não tem muitas candidaturas femininas – alguns partidos sequer atingem cota mínima de registro. O TSE obriga que 30% do fundo sejam destinados às campanhas delas.

Cacique x novato

O maior desafio é decidir como investir o dinheiro nas candidaturas. Há uma disputa ferrenha entre caciques, com potencial de reeleição, e novatos, que precisam de verbas.

Isso quer dizer..

.. que sim, eleitor: se caciques concentrarem as verbas do fundo em suas candidaturas, pode ser baixa a renovação dos Legislativos, como muitos na sociedade esperam.

Rota

O PSB vai decidir dentro de 10 dias seu futuro eleitoral: se fecha com o presidenciável Ciro Gomes (PDT) ou se libera os diretórios para compor chapas de diferentes cores.

Efeito paralelo

Com a decisão do Superior Tribunal de Justiça de seguir o Supremo Tribunal Federal e acabar com o foro privilegiado, o grande impacto é sobre o segundo maior colégio eleitoral do País e o principal beneficiário tornou-se o governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), que disputará a reeleição.

Pimentel aliviado

Pimentel respira aliviado. Ele vinha sendo cercado pelo ministro Herman Benjamim, do STJ, que pretendia julgar o governador durante as eleições, como alvo da Operação Acrônimo, da PF. Pimentel passaria a disputa com um voto pela condenação – e os adversários usariam isso contra o petista.

Funciona, sim

Ao contrário de outras repartições públicas, as unidades do INSS funcionam em dias de jogos do Brasil na Copa, decidiram os funcionários das 1.704 agências e pontos administrativos do País. Preferem não compensar horas. Presidente da entidade, Edison Garcia visitou há dias a unidade da Vila Mariana em SP e saiu satisfeito.

Menino do Rio

Afogando-se ainda nos 5%, em média, Geraldo Alckmin passa por processo de ‘carioquização’. Esteve três vezes na Baixada Fluminense nas últimas semanas, e vai voltar para visitar o mercado de Madureira.

Protesto na urna

Diretores de institutos de pesquisas estão pasmos com o que surgirá nos levantamentos vindouros: aumenta a cada dia a intenção de abstenção, e votos nulos e brancos.

Calma, mineirada

Não convidem para um café com pão de queijo os deputados federais Fabinho Ramalho e Newton Cardoso Jr, ambos do MDB mineiro. O clima azedou entre dois pacatos por causa de emendas da bancada. Trocaram farpas verbais. Após acusações, tudo ficou como combinado na distribuição dos projetos.

No chão

Presidente da Infraero, Antonio Claret passou depressa pelo aeroporto de Foz do Iguaçu na quinta. Sentiu o drama de passageiros brasileiros e estrangeiros num dos maiores destinos turísticos do País: Terminal apertado, com poucos assentos e sem fingers.

Logo ali

Até semana passada, o terminal de Foz recebeu por baixo mais de 10 voos internacionais por dia, por causa da reforma do terminal de Puerto Iguazu, na Argentina, que agora deve levar boa parte das aéreas a esquecerem o aeroporto brasileiro.

Esplanada Esportes

Seleção fraca, time sem entrosamento, futebol ruim. E gol de bico aos 45 do 2° tempo. Está parecendo campanha política: enganam bem o brasileiro.

