Cerca de menos 2 mil pessoas, incluindo o presidente norte-americano Donald Trump e o vice-presidente Mike Pence, compareceram nessa sexta-feira ao funeral do pastor evangélico Billy Graham, falecido no dia 21 de fevereiro, aos 99 anos. A cerimônia foi realizada próximo à propriedade da família do líder espiritual em Charlotte, no Estado da Carolina do Norte.

