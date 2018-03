Funeral do capitão da Fiorentina

Milhares de torcedores da Fiorentina foram à basílica de Santa Cruz, em Florença, para se despedir de Davide Astori, capitão do time que foi encontrado morto na manhã do último domingo (4) em um quarto de hotel quando se concentrava para a partida contra a Udinese. A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos e personalidades do futebol italiano.

