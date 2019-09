Centenas de pessoas se reuniram nesta sexta (27) nos Alpes italianos para realizar as primeiras “vigílias funerárias” para as geleiras. Organizado pela ONG Legambiente, o primeiro dos sete velórios teve início no Gressoney-La-Trinité, no Maciço do Monte Rosa, que faz parte dos Alpes Peninos, no Vale de Aosta. Após duas horas de caminhada, os ativistas chegaram à geleira Lys.

