Funerária entrega corpo errado durante velório

Um fato inusitado causou indignação de uma família em Ipatinga (MG). Uma funerária entregou o corpo errado em um velório. Segundo Ildson Camilo, todos esperavam para velar seu irmão, que tinha 56 anos e faleceu, na noite de quarta-feira (7), por complicações de um câncer de laringe.

“A nossa reação foi muito triste e dolorosa. Todo mundo estava chorando e, depois, o pessoal foi chegando e percebendo que o corpo não tinha nada a ver com o nosso parentesco. E nós fomos retirando os enfeites do caixão para ter certeza de que não era o corpo do meu irmão”, relata Ildson.

Ainda segundo Ildson, os funcionários da funerária voltaram ao local onde estava sendo realizado o velório e pediram para que algum parente retornasse com eles até a sede funerária, para reconhecimento do verdadeiro corpo. Mas, de acordo com a família, o corpo do irmão não estava no local e sim no IML (Instituto Médico Legal) da cidade. (AG)

