Funkeira Ludmilla canta na Parada Gay do Rio, mas nÃ£o deixa de cobrar seu cachÃª

Não foi só para defender a causa que Ludmilla subiu no tri para abrir a Parada Gay em Copacabana, no Rio. A funkeira recebeu um cachê para marcar presença no evento, que reuniu cerca de 600 mil pessoas na orla.

O valor pago não foi o que ela cobra para seus shows, já que a apresentação não foi integral: no evento, o combinado era que ela cantasse apenas oito músicas. Apesar de ter chegado com duas horas de atraso, a cantora foi bem recebida pelo público e chegou a afirmar que o movimento é necessário para que haja mais respeito com os gays. (AG)

