“Furacão Anitta”: lançamento do livro reúne fãs e famosos

Por Gabriella Rocha*

O lançamento oficial do livro “Furacão Anitta”, escrito pelo jornalista Leo Dias, aconteceu nesta terça-feira (2), com a presença de alguns famosos e fãs da cantora. O evento foi em uma livraria do shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e só permitiu a entrada para autógrafos àqueles que possuíssem o exemplar. A versão oficial começou a ser vendida na internet e nas livrarias no dia 30 de abril, em homenagem ao aniversário da cantora. Alguns dias antes do lançamento, versões piratas da publicação vazaram e começaram a circular na internet. Ainda assim, ele não demonstrou preocupação, pelo contrário, afirmou que isso só aconteceu pois “existe interesse do público”.

Leo conheceu a cantora em 2012, durante a gravação do clipe da música”Menina Má “, enquanto ele era repórter do TV Fama, da RedeTV!. Desde então, ele acompanha de perto a vida e a carreira de Anitta, até que, há um ano atrás, começou a escrever sobre a trajetória dela. Para produzir o conteúdo, Leo realizou três entrevistas com Anitta, além de conversar com Miriam, mãe da cantora e Renan, irmão de Anitta. O jornalista também contatou mais de 20 pessoas do convívio da poderosa.

Confira as imagens cedidas pelo portal AgNews:

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: