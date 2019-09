Furacão Dorian é rebaixado para categoria 4, mas Estados Unidos seguem em alerta

Após ser classificado como categoria 5 na escala Saffir-Simpson, o furacão Dorian foi rebaixado, na manhã desta segunda-feira (2), para a categoria 4. As informações são do Centro Nacional de Furacões (NHC). O fenômeno atingiu a região das Bahamas ontem com ventos de 295 km/h, o que o colocaram na classificação mais alta de intensidade, causando fortes tempestades e ondas gigantes no mar.

Informações preliminares da imprensa local informaram que um menino de 7 anos morreu afogado nas ilhas Ábaco, no noroeste das Bahamas. No entanto, ainda não houve confirmação oficial de autoridades. Cerca de 13 mil residências foram destruídas parcial ou totalmente nas ilhas. Ontem, pouco antes de chegar às Bahamas, por volta das 13 horas (horário de Brasília), o centro havia informado que Dorian tinha se tornado o “furacão mais violento da história moderna no noroeste” das ilhas.

Com a intensidade dos ventos caindo, o furacão deve permanecer nas Bahamas pelas próximas horas, mas a previsão de se dirigir até a costa leste da Flórida entre hoje e amanhã continua. No entanto, é difícil prever com que força ele atingirá o estado americano após a mudança de trajetória. Outros estados que correm riscos com o fenômeno são Geórgia e Carolina do Sul. Os locais já tiveram situação de emergência decretada e ordenaram que os moradores da costa evacuem o quanto antes. São cerca de 1 milhão de pessoas em risco.