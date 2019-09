O furacão Dorian está passando pelo Atlântico a menos de 160 km da costa da Flórida, nos Estados Unidos, de acordo com o Centro Nacional de Furacões às 10h (horário de Brasília). Os destroços causados pela passagem do furacão Dorian mas Bahamas se estendem por vários quilômetros e inundações cobriam a maior parte das ilhas do país nesta quarta-feira (4).