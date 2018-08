O Havaí registrou nesta quinta-feira (23) as primeiras chuvas torrenciais antes da chegada do potente furacão Lane ao arquipélago, onde já foi declarado estado de emergência. O furacão de categoria 4 ameaça o arquipélago com ventos de até 215 km/h, temporais e ondas perigosas. A emissora KITV, da ABC, informou que alguns deslizamentos bloquearam rodovias em Big Island.