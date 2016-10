Furacão Matthew devasta Haiti e deixa mortos

O furacão Matthew, que atingiu o Haiti com uma força devastadora nesta terça-feira (4), deixou três mortos e milhares de evacuados, destruiu dezenas de casas e ameaça 4 milhões de crianças neste pobre país, enquanto avança para Cuba.

O número de mortos chegou a três, quando um homem que estava sozinho, e que não pôde abandonar seu lar, morreu quando sua casa foi destruída pelas ondas em Port-Salut, uma comunidade no sul do Haiti.

Uma mulher doente morreu, também em Port-Salut, ao não conseguir sair de casa para receber ajuda médica. E na sexta-feira, um homem faleceu quando naufragou a embarcação na qual ia com outros dois pescadores, que conseguiram chegar até a costa, no litoral sul.

No total, 9.280 pessoas foram levadas para abrigar-se para escolas, igrejas e outros centros comunitários, disse Guillaume Albert Moléon, porta-voz do Ministério do Interior haitiano.

Por precaução, o governo de Cuba deslocou 316 mil pessoas na parte leste da ilha, consideradas em áreas de risco, e as abrigou em moradias particulares e abrigos. O governo desta ilha de 11,2 milhões de habitantes acionou o “alarme ciclônico” em seis províncias do leste.

O furacão poderia alcançar inclusive o sudeste dos Estados Unidos, onde os governos da Flórida e da Carolina do Norte decretaram estado de emergência. (AG)

