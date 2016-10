Furacão Matthew leva empresas aéreas a cancelar voos entre Brasil e Estados Unidos

A aproximação do furacão Matthew no estado da Flórida, nos Estados Unidos, fez companhias aéreas cancelarem voos entre o Brasil e o país norte-americano. Considerado o mais intenso a atingir o Caribe na última década, o Matthew já deixou 25 mortos em sua passagem por Cuba, pela República Dominicana e o Haiti e segue em direção às Bahamas e à Flórida.

Em nota, a Latam informou que a chegada do furacão afetará voos com origem ou destino em Miami e Orlando entre esta quinta (6) e sexta-feira (7). Os voos JJ8086 São Paulo-Orlando, JJ8094 São Paulo-Miami, JJ8090 São Paulo-Miami e JJ8095 Miami-São Paulo foram reprogramados e os voos JJ8087 Orlando-São Paulo e JJ8057 Miami-Rio de Janeiro foram cancelados.

A companhia informou que flexibilizará suas políticas comerciais para que os passageiros com viagens programadas para os dias 6 e 7 de outubro de ou para os destinos eventualmente afetados possam alterar os voos.

Aqueles que desejarem reagendar as viagens, podem entrar em contato com a central de vendas e serviços da Latam ou com qualquer loja da companhia. Além disso, a empresa pede que os passageiros com conexões para outras companhias aéreas verifiquem com antecedência a situação dos voos.

Em comunicado, a Azul Linhas Aéreas também informou que cancelará alguns de seus voos entre o Brasil e os Estados Unidos devido à chegada do furacão.

Os voos 8704 e 8705, que fariam as rotas São Paulo (Viracopos) – Fort Lauderdale (Miami) – São Paulo (Viracopos), serão cancelados hoje e amanhã. Também serão cancelados os voos 8706 e 8707, que fariam as rotas São Paulo (Viracopos) – Orlando – São Paulo (Viracopos) nesta sexta-feira (7).

Segundo a Azul, os clientes dos voos afetados serão informados e reacomodados em outros da companhia ou poderão solicitar reembolso integral dos bilhetes.

