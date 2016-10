Furacão Matthew sobe para categoria 5 com ventos de 260 km/h e ameaça população de Colômbia, Cuba, Haiti e Jamaica

O furacão Matthew, que ameaça Colômbia, Cuba, Haiti e Jamaica, subiu nesta sexta-feira (30) para a categoria 5, a máxima na escala Saffir-Simpson, com ventos que atingem os 260 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões, dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).

A meia noite deste sábado (01), o Matthew estava a 125 quilômetros a noroeste de Punta Gallinas, na Colômbia, e a 710 quilômetros a sudeste de Kingston, capital da Jamaica. O Matthew é o furacão “mais potente” que castiga o Atlântico desde o Félix, que deixou cerca de 130 mortos em sua passagem pela Nicarágua em 2007, de acordo com o NHC, que o classifica como “extremamente perigoso” e com um olho “bem definido”.

No boletim anterior, publicado três horas antes, o Matthew registrava ventos de 240 km/h. Os fortes ventos do furacão se estendem por 55 km, a partir de seu centro, e os ventos com força de tempestade tropical chegam a uma distância de até 315 km a partir de seu olho.

O governo da Jamaica emitiu um aviso de furacão para toda a ilha, enquanto o haitiano fez um alerta de tempestade tropical para a costa sudoeste do país, da fronteira sul com a República Dominicana até a capital, Porto Príncipe. As advertências se somam a outra, emitida horas antes, pelo governo da Colômbia. O país enviou um aviso de tempestade tropical para a fronteira com a Venezuela.

O NHC emitiu uma advertência para o litoral da Península de la Guajira, na fronteira entre Colômbia e Venezuela, e um alerta de furacão para a Jamaica. Também emitiu um alerta de tempestade tropical para o sul da República Dominicana e o Haiti. (AG)

