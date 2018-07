Furaram o balão de Meirelles

O candidato Henrique Meirelles esteve em Porto Alegre a 16 de junho e teve recepção fria da direção do MDB. Ontem, em Curitiba, não encontrou as principais lideranças do partido. Foi constrangedor. O MDB anda próximo de repetir o resultado da eleição presidencial de 1989. Ulysses, que tinha muito mais prestígio político e identificação com a sigla, chegou em sexto lugar com 4,7 por cento dos votos. O novato Fernando Collor atingiu 30,4 por cento. Meirelles ganhará o Troféu Insistência.

Sempre há lugar

A tendência é o PSB do Rio Grande do Sul abrir espaço no palanque para Ciro Gomes. A direção nacional dos socialistas está a um passo de compor aliança, indicando Marcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte, a vice do candidato do PDT à Presidência da República. Ciro virá ao Estado prestigiar o candidato Jairo Jorge e o PSB apoia José Ivo Sartori.

Inconformados

Servidores públicos estaduais de Minas Gerais bloquearam, ontem, ruas centrais de Belo Horizonte para protestar contra o pagamento com atraso dos salários. Anunciaram também que preparam greve geral. Não tem adiantado o governador Fernando Pimentel, do PT, explicar aos companheiros que o dinheiro em caixa é insuficiente.

Presidenciáveis

O placar da rodada: há sete candidatos de centro, cinco de esquerda e quatro de direita.

Diferença

De janeiro a julho de 1963, o ministro da Fazenda foi San Tiago Dantas. A todos os que vinham a seu gabinete com pedidos, dava a mesma resposta: “Existe a verba, só não existe dinheiro.” A maioria saia revoltada porque não entendia de previsão orçamentária. Até hoje prossegue a romaria de prefeitos a Brasília e a resposta não mudou. Alguns, de tanto viajarem, conhecem as tripulações dos aviões pelo nome.

Time da pesada

O Partido Liberal no Maranhão, em julho de 1988, tomou a iniciativa inédita de aplicar testes psicológicos nos candidatos que queriam concorrer a prefeito e vereador. A direção apresentou os resultados: 20 por cento foram classificados como malucos. Outra parcela tinha acentuado despreparo psicológico e emocional. Não sabiam nada sobre o programa do partido e regras básicas da contabilidade pública.

Ninguém pode duvidar que eleitos por outros partidos, sem se submeter a qualquer teste, tinham o mesmo perfil.

Sem erro

Países que mantêm permanentemente baixa a taxa de inflação seguem, pelo menos, três princípios: reduzir gastos, melhorar a produtividade e ater-se à regra da austeridade.

Questão urgente

Desde janeiro deste ano, o Rio Grande do Sul tem o Cadastro de Informações para Proteção da Infância e Juventude, com uma lista de pedófilos. O deputado estadual Maurício Dziedricki foi o autor do projeto de lei.

Agora, na Câmara dos Deputados, tramita proposta para criação de um banco de dados nacional sobre condenados por pedofilia. Deverá ter informações com nome completo; endereços residencial e de trabalho; crime pelo qual foi condenado e fotografia do pedófilo.

No reino dos desvios

A transposição do rio São Francisco, sonhada em 1848 por Dom Pedro II, segue em obras. No período de 170 anos, surgiu e se desenvolveu a indústria da seca. O principal produto foi a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, conhecida pela sigla Sudene. Grandes financiamentos foram feitos para o Rio de Janeiro. O pessoal do colarinho branco precisava se instalar nos apartamentos de cobertura em Copacabana e Ipanema. Compraram e não devolveram o dinheiro. Acabou faltando para o povo sofrido e sem água.

Há 15 anos

A 24 de julho de 2003, o presidente Lula atacou “setores privilegiados” do funcionalismo público, que não se conformavam com a necessidade da reforma da Previdência. Sua declaração: “Num país de 40 milhões passando fome e recebendo salário mínimo de 240 reais, tem gente que se aposenta com até 30 mil reais por mês.”

Velho costume

À medida em que os favoritos às eleições para presidente da República e governadores se afirmarem, seus comitês vão concentrar o maior grau de vaidade por centímetro quadrado.

O que veem

Fontes da Secretaria da Fazenda do Estado lamentam informar: é muito fraca a luz no fundo do túnel.

