Nessa terça-feira, a Polícia Civil gaúcha prendeu em Porto Alegre o dono e o gerente de uma empresa de transporte, por receptação de cabos de telefonia. Os agentes encontraram no local (não informado pela corporação) cerca de 1 tonelada do material, divididos em dois lotes. A ação ocorreu no âmbito de uma ofensiva do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

