A Trensurb informou que atrasos de cinco minutos devem ocorrer, desde essa segunda-feira, em partidas de trens da Estação Mercado, no Centro de Porto Alegre. O motivo foi o registro de furto de cabos de sinalização, o que prejudica a injeção de trens do pátio para a via. Não há prazo para que a situação se normalize.

