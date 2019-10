Pelo menos 350 metros da avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio), da rua Licinio Zimmermann até a administração do Parque Marinha do Brasil, ficarão sem iluminação pública por tempo indeterminado. Isto porque durante a madrugada desta quarta (2), a subestação de energia elétrica localizada no parque foi arrombada. Foram furtados componentes elétricos e cabos.

