FusÃ£o entre empresas pode criar gigante no setor de Ã³culos

A empresa de óculos Luxottica, dona de marcas como Ray-Ban, Oakley e Person, e a fabricante de lentes Essilor, proprietária das marcas Varilux e Transitions, anunciaram nesta segunda-feira (16) que chegaram a um acordo de fusão, que culminará numa gigante global no setor de ótica, com receitas combinadas superiores a 15 bilhões de euros.

O valor de mercado da união dos negócios está sendo estimado pelo mercado em 46 bilhões de euros. O acordo, todo em ações, marca uma das maiores alianças de empresas em dois países diferentes da Europa e une a Luxottica, maior fabricante de óculos do mundo com marcas como Ray-Ban e Oakley com a maior produtora de lentes do mundo, a Essilor, destaca a Reuters.