A terceira edição do Futebol Tour ocorreu nesse sábado. O novo roteiro do Linha Turismo incluiu visita ao estádio Beira-Rio e a locais significativos do passado Colorado. O projeto é uma parceria entre a Diretoria de Turismo, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, e os dois grandes clubes de futebol da cidade. Neste sábado, 23, o passeio teste será no Grêmio.

