Futkids apresenta dinâmica da iniciação do futebol para crianças em condomínios de Porto Alegre e região Metropolitana

O futebol é o esporte mais popular do planeta. No Brasil é paixão nacional. Desde cedo, ainda criança, percebemos o significado da palavra ‘torcer’ por um time. E foi pensando em unir suas duas grandes paixões – a prática do futebol e o amor pelas crianças, que o empreendedor Bernardo Borges Dreher, fundou a Futkids.

A empresa, que possui sede na capital dos gaúchos, é especializada no ensino de futebol para crianças. Atendendo meninos e meninas entre 04 a 12 anos de idade. As atividades são aplicadas junto a quadras de condomínios em Porto Alegre e região metropolitana. Uma maneira inteligente, segura e prática de realizar o esporte junto ao público infantil, sob o olhar atento dos responsáveis.

A proposta de trabalho da Futkids, segue a tendência dos grandes centros urbanos, que em função da violência e da mobilidade urbana, busca aproximar o esporte dos lares. ” A equipe Futkids vem apostando em uma proposta de trabalho que garante mais segurança e comodidade às crianças e seus familiares”, explica Bernardo Borges Dreher.

Ainda de acordo com o educador físico, a equipe de professores da Futkids procura ensinar de forma metodológica, aliando teoria e prática. “Trazemos às crianças o aspecto lúdico do esporte, mas também conceitos de liderança, respeito as estratégias e regra do jogo, e, sobretudo, a importância de se trabalhar em equipe! Isso acaba refletindo, positivamente, inclusive no universo escolar. São ensinamentos que vão com eles para a vida toda”, avalia Dreher.

De forma individualizada, o método Futkids visa trabalhar cada criança buscando respeitar sua performance física, expectativas e melhorias de desempenho. Tudo isso, a partir da análise da função do jogador dentro do campo. “A bola é o denominador comum, mas não é só isso. Na Futkids, nós procuramos fazer avaliações constantemente com o grupo”, adianta o professor.

Segundo ele, os benefícios da prática do esporte são fundamentais também à saúde infantil. “Entre outras vantagens da atividade física estão o domínio do corpo, o desenvolvimento físico, psíquico e social, a melhora do sistema cardiocirculatório, da flexibilidade e do equilíbrio.⠀Uma criança ativa, tende a se tornar um adulto mais saudável, apresentando menor risco de obesidade, diabetes e hipertensão, e ganha mais equilíbrio motor e condicionamento”, conclui Dherer.

Dinâmica e Agenda da Futkids

A partir de uma agenda de dias e horários, cria-se um cronograma de atividades para o grupo de crianças. Outro destaque é a questão da confiança que esta prática proporciona. Permitindo que os familiares participem das “peladas”, como fiéis torcedores, virando uma grande família e deixando os condomínios se tornarem por alguns momentos verdadeiros clubes de futebol.

Serviço/ Futkids – Escolinha de Futebol em Condomínio/ Para crianças a partir dos 4 anos – Meninos e Meninas/ Professor Bernardo Borges Dreher & Equipe Fone (51) 99932-0987/Nas redes sociais no Facebook em Futkids e no Instagram @futkidspoa